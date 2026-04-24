Novým předsedou KDU-ČSL se v pátek stal jihomoravský hejtman Jan Grolich, který se o post v čele aktuálně opoziční strany s dvouprocentní voličskou podporou ucházel jako jediný. Z 266 volitelů mu dalo hlas 233 z nich. Ve funkci nahradí Marka Výborného, který již nechtěl kandidovat. Grolich ve svém nominačním projevu řekl, že má naději na udržení v lidovců ve vysoké politice i přes nízké preference a prohrané volby. Následně vyjmenoval lidovecké „neřesti“, od kterých je třeba se odstřihnout.
