Na celostátním lidoveckém sjezdu v Olomouci se v pátek už od rána nešetří oblíbeným moravským nápojem, větou, že by „lidovci měli být více autentičtější“ a ani chválou na Jana Grolicha. Jihomoravský hejtman totiž ve svém regionu zvítězil ve volbách s koalicí Spolu s výsledkem 39,91 procenta hlasů, a tak se stal opěvovaným hrdinou lidovců. Členové KDU-ČSL si zvolí nového předsedu v pátek odpoledne. Kdo kandiduje na předsedu a jak chtějí stranu, která se v průzkumech pohybuje na dvou procentech voličských preferencí, znovu nastartovat?

Na sjezd dorazil i premiér Petr Fiala (ODS) a předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která se sama označila za „sestřenici KDU-ČSL“. V projevu zmínila důležitost koalice Spolu, která podle ní může jako jediná porazit ve sněmovních volbách hnutí ANO s jeho předsedou Andrejem Babišem. Setrvání v koalici Spolu považují za důležité i kandidáti na šéfa lidovců.

Celkem jde o šest mužů. Mezi nimi jsou dosavadní šéf strany Marian Jurečka, senátor Jiří Čunek, ministr zemědělství Marek Výborný, poslanec Šimon Heller, předseda pražské organizace KDU-ČSL Tomáš Kaplan a Jiří Regner, jenž se nominoval sám. Kandidaturu naopak odmítli poslanec a bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek a bývalá europoslankyně Michaela Šojdrová.

První na sjezdu promluvil ministr Výborný. „Nabízím vizi, za kterou ručím osobním příběhem. Našeho moralizování mají lidé plné zuby,“ řekl. V proslovu, stejně jako ostatní kandidáti, několikrát vyzdvihl práci hejtmana Grolicha. Uvedl také, že lidovci mají odpovědnost za Česko.

„Nechci se za rok dívat na to, jak naši zemi ovládnou populisté, komunisté a extremisté. Ti všichni nabízejí lákavá černobílá řešení. Když neuděláme nic, stane se přesně toto. ANO a SPD už testují svoje soužití v několika krajích, a tohle nechceme,“ řekl Výborný s tím, že odmítá, aby strana byla „catch-all party“ a zasypávala lidi sliby. Zaměřit se chce na tři oblasti – dostupné bydlení, kvalitní vzdělávání a rozvoj venkova.

Podle Výborného by se straníci měli zaměřit na to, aby přesvědčili 20 procent voličů, kteří podle průzkumu agentury Median říkají, že nemají koho volit, aby k volbám přišli.

Nynější šéf KDU-ČSL Jurečka na úvod pobavil spolustraníky. „Bratři a sestry, dobře víte, že jsem oblíbeným politikem,“ řekl. „Oblíbeným politikem hejtů a kritiky v médiích, na sociálních sítích, někdy i ve vlastní straně,“ upřesnil pak. Čím to je? Prý mimo jiné tím, že nemá postavu jako herec Brad Pitt.

Jurečka se také omluvil za pochybení, kterých se dopustil. „Vím, že jsem udělal chyby, jednu velkou. To ostatně k práci v politice patří,“ konstatoval vzápětí. Sám sebe označil za srdcaře, který vždy pracoval s maximálním nasazením, a vyzval spolustraníky k vyššímu výkonu před volbami. Příští rok, který bude patřit volbám do sněmovny, se Jurečka chce věnovat kampani v regionech.

Senátor Jiří Čunek zdůvodnil kandidaturu tím, že cítil zoufalství. „Jestliže firma jde ke dnu, kapitáni tam nemohou být znovu,“ řekl. Dosavadní vedení podle něj může přijít s řešením padajících preferencí, ale úplně tomu nevěří. Ve svém projevu opakoval, že „lidovci musí být více autentičtější“. Právě v návratu k autenticitě vidí Čunek i šanci na vyšší volební preference.

Tomáš Kaplan pak volal po návratu k jasnému srozumitelnému hlasu. „Máme směry a hodnoty, které nikdo nemá. Rodina je hlavní akcent a to by mělo zůstat,“ uvedl.

Největším bavičem pátečního dne se stal Jiří Regner. „Říkal jsem si tak co, když se přihlásil Heller, Kaplan, tak už chybí jenom Regner,“ zdůvodnil svou kandidaturu. „Naším zlatem je naše členská základna a mladí lidovci, to nemá nikdo. Já chci uvolnit ruce ministrům, rád bych je měl jako místopředsedy,“ řekl například v proslovu, čímž opět pobavil publikum. Na konci uvedl, že „je potřeba záplatovat ten potápějící se koráb.“ Nicméně neupřesnil, jak by „záplata“ měla vypadat. Během pokládání otázek kandidátům také řekl, že „sociální sítě jsou trest za to, že se málo modlíme.“