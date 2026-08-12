Do Česka míří více než čtvrt miliardy korun z evropské zemědělské rezervy. Vláda je chce plošně vyplatit zemědělcům jako jednorázovou kompenzaci škod, které jim vznikly v důsledku krize na Blízkém východě a následného zdražení nafty a průmyslových hnojiv. Evropská komise navíc umožňuje jednotlivým státům zvýšit z vlastních zdrojů číslo na trojnásobek. V takovém případě by si mohli čeští zemědělci rozdělit celkem skoro 800 milionů korun.

Sami však kritizují, že při plošném rozdělení dotace podle počtu obdělávaných hektarů poberou nejvíce peněz velké zemědělské firmy. Mezi nimi je i Agrofert ze svěřenského fondu premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše.  

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Co se dočtete dál

  • Kolik peněz posílá Brusel na škody způsobené krizí na Blízkém východě.
  • Jak to vidí zemědělci.
  • Proč nesouhlasí s plošným rozdělením.

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