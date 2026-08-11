V komunálních volbách se zpravidla těžko určuje jeden vítěz. Strany a hnutí soupeří o počet zastupitelů a starostů, ale také o prestižní vítězství ve velkých městech s miliardovými rozpočty. K tomu ty letošní nabízí i několik jinak zajímavých momentů. Proč komunální volby sledovat?

Strany a hnutí již odevzdaly své kandidátky k registraci a nyní probíhá jejich kontrola. Skončí příští pondělí a po 22. srpnu pak bude dané, kdo kde bude skutečně kandidovat. Už teď se ale některé konkrétní souboje nebo kandidáti jasně rýsují.

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