Sněmovna ve čtvrtek přerušila z podnětu vládního hnutí SPD schvalování plánu zahraničních misí armády na další dva roky. Opozice kritizovala například navrhované snížení počtu vojáků pro možné nasazení k obraně východního křídla NATO. Senát souhlasil s vládním plánem koncem září. Kdy se k němu vrátí poslanci, není jasné.
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Přerušení prosadil předseda klubu SPD Radim Fiala, který poukazoval na to, že se z projednávání plánu misí stala opoziční politická debata. Jde podle něho o zájmy státu a je třeba najít mezi koalicí a opozicí shodu. „Vyříkat si to tady na mikrofon není to pravé místo,“ uvedl.
Předseda frakce opoziční ODS Marek Benda však míní, že koalice nemá na schválení plánu dostatečný počet hlasů. Opoziční řečníci se v debatě ptali právě na postoj SPD. Benda vyzval omluveného premiéra Andreje Babiše (ANO) k tomu, aby svolal jednání s opozicí. „Představa situace, kdy nebudeme schopni schválit vysílání našich vojáků do zahraničí, je podle mého názoru ostudná,“ řekl Benda.
Plán zahraničních misí na další dva roky předpokládá, že Česko bude moci na obranu východního křídla NATO nasadit nejvýše 1600 vojáků místo nynějších až 2000. Někdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS) poukazovala na to, že mandát má předpokládat zhoršení bezpečnostní situace a nemusí se plně využít.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) naopak zdůraznil, že posílení východního křídla NATO zůstává prioritou. Snížením počtu vojáků o 400 podle něho výrazně klesnou finanční kalkulace, úkoly podle ministra zůstanou zajištěny. Celkový počet vyčleněných vojáků pro kolektivní obranu vzrůstá, uvedl před poslanci Zůna. Do Modelu sil NATO by Česko mohlo vyčlenit až 11 tisíc lidí místo nynějších 10 100.
Opozice se pozastavovala nad tím, že v Česku by mohlo být na výcviku nejvýše 100 ukrajinských bojovníků najednou místo nynějších až 800. Vláda to zdůvodnila klesající potřebou. Černochová (ODS) navíc upozorňovala na to, že plán neobsahuje pokračování mise vojenských policistů pro pomoc s vyšetřováním možných válečných zločinů na Ukrajině po ruské vojenské invazi.
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