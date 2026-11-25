Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec nabídne dvěma odvolaným náměstkům nová pracovní místa v rámci správy parku, mají odpovídat jejich vzdělání. Moravec to ve středu řekl na schůzi sněmovního výboru pro životní prostředí k aktuální situaci v KRNAP. Někteří opoziční poslanci Moravce kritizovali za neuvedení důvodu k jejich odvolání. Moravec reagoval, že potřebuje pracovat s lidmi, kterým důvěřuje. Vyjádření odvolaných náměstků ČTK zjišťuje.
O tom, jaká místa budou nabídnuta odvolanému ekonomickému náměstkovi Luďkovi Kholovi a náměstkovi ředitele správy a vedoucímu odboru vnějších vztahů Jakubovi Kašparovi, se nyní podle Moravce diskutuje. „Nebudou to místa na pozici vrátných, uklízeček a podobně. Budou to standardní místa, jak jsou volná a která odpovídají jejich vzdělání a zdravotnímu stavu,“ řekl Moravec.
Moravec po odvolání náměstků na začátku listopadu řekl, že ani jeden nesplňoval jeho představy o tom, jak by měli pracovníci na těchto pozicích v hospodaření Správy KRNAP fungovat. „Je to mé rozhodnutí, není to žádná likvidace nikoho ani ničeho ani osobní msta. Potřebuji pracovat s lidmi, kterým důvěřuji, aby Správa byla funkční a byla zbavena všeho, co se na ni poslední měsíce valilo,“ upřesnil ve středu Moravec. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) doplnil, že do odvolání žádným způsobem nezasahoval.
Hladíkova kritika
Moravcovo vysvětlení i okolnosti odchodu náměstků na výboru kritizoval například bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Na místa Kašpara a Khola jsou nyní dočasně dosazeni zástupci z řad zaměstnanců Správy KRNAP. Podle Moravce jde o lidi, kteří ve správě parku pracují dlouhodobě a problematiku znají. Na místa budou následně vypsána výběrová řízení, řekl.
Moravec ve funkci nahradil Robina Böhnische, kterého Červený odvolal v březnu. Moravec je v čele Správy KRNAP od června. Na konci srpna podal výpověď neúspěšný kandidát na ředitele a do té doby vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb.
V průběhu letošního a příštího roku by podle Červeného mělo v KRNAP skončit deset zaměstnanců, o jaká místa půjde neupřesnil, přislíbil ale, že členům výboru seznam poskytne. V současnosti pracuje ve správě parku okolo 240 lidí, z nichž je asi 40 v odborech. „Žádný odborník neodešel, o něčem takovém ani neuvažuji,“ řekl ve středu Moravec. Naopak bude podle něj potřeba do budoucna přijmout navíc jednoho zoologa.
Výbor obecně kritizoval, že od ministra nemá některé podklady, zejména koncepci rozvoje parku, kterou Moravec vypracoval a vyhrál s ní před několika měsíci výběrové řízení. Moravec slíbil, že ji v plném znění zašle. Prodlení odůvodnil tím, že ve výběrovém řízení byl maximální limit tři strany, on ji chtěl ale rozpracovat. „Je logické, že pro správu parku a období čtyř let nemohou tři strany stačit,“ uvedl Moravec. Vedení podle něj koncepci dostalo, oborová organizace také a do dvou měsíců by měla být schválená.
„Projekt se nepovedl“
Moravec taky na schůzi výboru řekl, že zruší v září založenou stínovou asociaci národních parků. Asociace všech čtyř českých národních parků existovala už dříve. Podle Moravce byla nová asociace založena, protože měla zajistit legislativní rámec pro zastřešení národních parků při svých aktivitách, přičemž ta původní legislativní rámec nemá.
„Projekt se nepovedl, asociace se ruší a tím to končí,“ uvedl Moravec. Dodal, že ohledně založení nekomunikoval dobře. V Česku jsou kromě KRNAP národní parky Šumava, České Švýcarsko a Podyjí. Vyjádření vedení těchto parků ČTK zjišťuje.
Ředitele dalších národních parků předtím vznik nové organizace překvapil. Například ředitel šumavského národního parku Pavel Hubený Hospodářským novinám už dříve řekl, že jim o tom nic neřekl. „Udivilo mě to velmi, jmenuje se to stejně jako instituce, která existuje a je zavedená,“ sdělil.
Na dotaz opozičních poslanců k financování Moravec odpověděl, že asociace vznikla za jeho soukromé peníze.
Kvůli nejistotě mezi zaměstnanci KRNAP a směřování správy parku vstoupili začátkem listopadu odboráři Správy KRNAP do stávkové pohotovosti. Za odvolání ředitele Moravce vznikla také petice s více než 16 tisíci podpisy. Červený sdělil, že petici bere vážně. Moravec ke stávkové pohotovosti řekl, že stále trvá a nastavil pravidelnou komunikaci s odbory, kdy se jednou měsíčně uskuteční setkání, kde bude prostor cokoliv řešit. Změny v rámci Správy by se zároveň měly řešit dva měsíce dopředu, uvedl.
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