Ve funkci ekonomického náměstka správy Krkonošského národního parku (KRNAP) strávil Luděk Khol čtvrt století. A značnou část té doby byl i statutárním zástupcem několika ředitelů. V nejstarším národním parku země, vzniklém už v šedesátých letech, se tak podílel se na řadě klíčových projektů. Měl významný vliv na to, jak se v něm i v dalších později vzniklých parcích hospodařilo a účtovalo. Třetího listopadu byl novým, Motoristy dosazeným ředitelem parku Petrem Moravcem bez odůvodnění na hodinu zbavený funkce. „KRNAP přichází o svou pověst vlajkové lodě české ochrany přírody, kterou jsme s kolegy poctivě budovali téměř čtyři dekády,“ svěřil se v rozhovoru pro HN.
Co se dočtete dál
- Jak popisuje výběrové řízení na nového ředitele, kterého se sám účastnil.
- Co se stalo v den, kdy ho ředitel okamžitě zbavil funkce a poslal domů.
- A proč park trval na tom, že účtuje DPH správně.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace