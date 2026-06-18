Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) má nového ředitele. Stal se jím pedagog České lesnické akademie v Trutnově Petr Moravec. Do funkce ho ve čtvrtek jmenoval ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Moravec už v parku působil jako vedoucí kanceláře bývalého ředitele Robina Böhnische, kterého ministr odvolal letos v březnu.
Moravec měl dosud ve správě parku smlouvu v rozsahu jedné desetiny úvazku. Spolu s ním se o post šéfa ucházeli další pracovníci KRNAP: vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause.
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