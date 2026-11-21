Ruské střely, které dopadly na území Polska přiměly opoziční hnutí STAN k návrhu, aby incidentu jednala úterní sněmovna. V návrhu usnesení to Starostové chtějí označit za provokaci a Rusko za jejího původce. Ve vyjádření, které poskytla mluvčí hnutí Sára Beránková, vyzývá STAN vládní koalici k jednotnému postoji. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) i předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) poukázali na to, že incident už odsoudil premiér Andrej Babiš (ANO).
Za ruské označil dvě střely a proudový dron, které dopadly na jihovýchodě Polska, tamní premiér Donald Tusk. Starostové ve vyjádření pro média narušení polského vzdušného prostoru důrazně odsoudili. „Jde o nepřijatelnou a záměrnou ruskou provokaci vůči členskému státu NATO a EU. Věříme, že právě v takových chvílích mají jít odlišné politické názory stranou a parlamentní strany mají ukázat jednotu,“ uvedli.
„Česká republika oficiálně tento incident odsoudila ústy předsedy vlády, který rovněž vyjádřil silnou podporu přátelům z Polska," napsal Macinka. Vondráček považuje Babišovo veřejné vyjádření solidarity Polsku za klíčové. „U STAN mám po mnohých negativních zkušenostech podezření, že na tak vážném tématu chystá jen další politickou exhibici a zneužití situace ve svůj prospěch. Nevěřím STAN čistý úmysl,“ řekl Macinka.
Další ruská provokace, na území Polska dopadly dvě střely a dron. Varšava požádá o podporu NATO
Svůj návrh usnesení k pátečnímu incidentu chce STAN v úterý 24. listopadu zařadit jako první bod schůze Sněmovny. Starostové vyzvali vládní ANO, SPD a Motoristy, aby v usnesení jednoznačně odsoudili narušení polského vzdušného prostoru jako nepřijatelnou provokaci a pojmenovali Rusko jako jejího původce. Usnesením chce STAN také vyjádřit solidaritu Polsku a potvrdit, že Česko stojí za svými spojeneckými závazky a je připravené je bezezbytku naplnit.
Babiš v pátek uvedl, že narušení polského vzdušného prostoru považuje za nepřijatelné. Na síti X napsal, že Česká republika pevně stojí za svými polskými přáteli a je připravena poskytnout sousední zemi pomoc a součinnost, pokud to bude třeba.
Prezident Petr Pavel v pátek prohlásil, že je spíše otázkou času, kdy se incident podobný tomu v Polsku stane také v České republice. Rusko podle něj považuje za legitimní cíl každou zemi, která podporuje Ukrajinu. Moskva se snaží hybridním působením rozdělit evropské země a vytvořit si co nejsilnější pozici, aby jim mohla diktovat podmínky. Evropa by proto měla vůči Moskvě postupovat jednotně, míní Pavel. Česko by mělo podle prezidenta Polsku pomoci, pokud o to Varšava požádá.
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