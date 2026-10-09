V Česku vznikla minulý týden bez účasti Šumavy, Českého Švýcarska a Podyjí nová Asociace národních parků České republiky. K situaci, kdy jsou nyní v zemi stejné organizace dvě, se nyní pro HN vyjádřili zakládající členové nového spolku. Motoristy dosazený ředitel Krkonošského národního parku Petr Moravec a akademik Vladimír Bejček. Zatímco Moravec přejímá za celou akci osobní odpovědnost, Bejček prozradil, že novou instituci Moravec zaregistroval na pokyn ministerstva životního prostředí. Cílem „stínové“ asociace prý je, na rozdíl od už před dvěma roky ustaveného neformálního sdružení se stejným názvem, získávat peníze.
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- Podle zakládajícího člena stínové Asociace národních parků, akademika Vladimíra Bejčka, nový spolek zaregistroval Motoristy dosazený ředitel Krkonošského národního parku Petr Moravec na pokyn ministerstva životního prostředí.
- Co je cílem nové asociace, která se jmenuje stejně jako už před dvěma roky ustavené neformálního sdružení?
- A jak na slova zakládajícho člena spolku reaguje ministerstvo?
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