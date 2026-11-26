V těchto dnech se rozhoduje, zda česká armáda začne od výrobce KNDS France přebírat nové samohybné houfnice Caesar, které mají nahradit dosluhující stroje Dana. Dodávka nových děl je zpožděna o několik let kvůli technickým nedostatkům. Právě kvůli nim čeští vojáci dosud odmítali houfnice převzít.
Do konce listopadu mají skončit nové kontrolní, takzvané tovární zkoušky. Po nich by měly následovat vojskové zkoušky, během nichž by děla měla prokázat, že splňují parametry dané českou armádou. Ta podle dostupných dokumentů počítá s tím, že by všech objednaných 62 kusů měla převzít do roku 2028.
Co se dočtete dál
- Kdo a kdy houfnice objednal.
- Proč je česká armáda zatím odmítá převzít.
- Co může být problém pro hotové zbraně.
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