Senátní volby zatím ovládá hnutí ANO. Po sečtení tří čtvrtin okrsků postupovali kandidáti ANO ve 14 obvodech, Starostů ve 13 a ODS v osmi. Opozice má jisté čtyři senátory, TOP 09 Jana Grulicha, hnutí STAN Jana Sobotku. Hned v prvním kole zvítězil také Tomáš Fiala, kandidát hnutí bývalého člena ODS Martina Kuby Naše Česko. Slaví i hejtman Jihomoravského kraje a předseda lidovců Jan Grolich ve Vyškově, který v předvolební kampani vsadil na vtipná videa. Navzájem se do sebe strefovali právě s politiky hnutí ANO.
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Grolich chce být podle svých slov blíž celostátní politice. Podle politologů přišel s jinou strategií, než na kterou byli vládní politici od svých protivníků doposud zvyklí. „Ukázalo se, že komunikačně umí Grolich ANO zatopit. Pokud se touhle strategií inspirují i další politici, může mít Babišovo hnutí do budoucna problém,“ domnívá se politolog Jakub Lysek z Univerzity Palackého.
„Byli jsme schopni odrážet útoky hnutí ANO s nadsázkou a lehkostí a myslím, že tohle česká politika potřebuje. Že postupuji s 60 procenty a hnutí ANO bude mít poloviční výsledek, je neskutečné. Ukázalo se, že jsem schopni oslovovat voliče vládních stran,“ uvedl Grolich ve volebním štábu.
A dodal, že senátní volba byla testem, jestli ho voliči chtějí v celostátní politice. „Je to obrovský závazek a budeme s tím dále pracovat. Tohle je teprve začátek,“ řekl.
Senátní křeslo už má jisté také dosavadní senátor a ředitel školy Jan Grulich (TOP 09) v Rychnově nad Kněžnou. Podobnou naději má i Tomáš Třetina na Znojemsku. Na Strakonicku hned v prvním kole uspěl dosavadní senátor Tomáš Fiala - nově ale kandidoval za hnutí Naše Česko bývalého člena ODS Martina Kuby. Je to tak první volební úspěch nového uskupení.
„Pro Naše Česko jako začínající hnutí byla důležitá Fialova kandidatura. Dělá mi radost, že v dnešním prvním kole rovnou vyhrál," uvedl Kuba.
V Plzni uspěl v prvním kole bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka (STAN). O senátorské křeslo za týden zabojuje s Lucií Kantorovou (ANO).
Na Chebsku postoupila z druhého místa Sandra Tsoukernik, manželka miliardáře a pokerového hráče, v kampani ji podpořil zpěvák Michal David. Střetne se s dosavadním senátorem a vysokoškolským pedagogem Miroslavem Plevným (STAN), který získal více procent hlasů, než ona.
Na Praze 5 postupují s téměř shodným procentem hlasů dosavadní senátor Václav Láska a ředitel Střední průmyslové školy Smíchov Radko Sáblík (ODS).
V senátních volbách mohou nejvíce ztratit Starostové, kteří obhajují mandát v 11 z 27 obvodů, kde se nyní volí. „Obhájit 11 senátorů je vždycky těžké. V tuto chvíli nám postupuje 12 kandidátů do druhého kola, což je za mě skvělé,“ uvedl na tiskové konferenci předseda hnutí Vít Rakušan. Zatím to vypadá, že dva jejich senátoři by mohli zvítězit hned ve prvním kole. „Svědčí to o enormní síle kandidáta v daném regionu,“ zhodnotil Rakušan.
O devět mandátů může přijít klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty. Senátorský klub ANO obhajuje jediný mandát z nynějších 15. SPD se ani v těchto volbách nepodařilo získat v Senátu žádný mandát.
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