Zpěvák Michal David zakončil v neděli v Tachově šňůru sedmi koncertů na Chebsku a Tachovsku. A to ne jen tak ledajakých. Zapojil se totiž do předvolební kampaně hnutí ANO. Na mítíncích zpíval na podporu Sandry Tsoukernik, manželky miliardáře a pokerového hráče, který vybudoval v Rozvadově jedno z největších kasin ve střední Evropě. O tom, co chce Tsoukernik v Senátu prosazovat, toho ale moc nepadlo.

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