Česko si připomíná 37. výročí sametové revoluce. Centrem oslav je tradičně pražská Národní třída, vzpomínkové akce se ale konají po celé republice. Letošní výročí provází napjatá politická atmosféra, dva dny před státním svátkem demonstrovaly na pražské Letné stovky tisíc lidí proti plánu vlády změnit financování veřejnoprávních médií. Politiky vládního hnutí ANO také část lidí vítala pískotem, cinkáním klíčů a výkřiky „hanba.“ Ti při pietních aktech zdůrazňovali, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí a je třeba je chránit. Protesty proti své přítomnosti označili za legitimní projev demokracie.
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