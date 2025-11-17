Svoboda bez odpovědnosti podle prezidenta Petra Pavla nedává smysl a mrzí ho, že někteří lidé svobodu slova zaměňují za svobodu urážet, překrucovat a lhát. Řekl to při oslavách 17. listopadu na Národní třídě v Praze. S poukazem na legendární píseň Modlitba pro Martu symbolizující revoluční události před 36 lety uvedl, že za tu dobu bohužel zloba, závist a zášť v české společnosti stále nepominuly. Pokládá za důležité, aby politici šli příkladem a nesnažili se společnost rozdělovat. Lidé při příchodu Pavla tleskali, skandovali Děkujem a Ať žije Pavel, ale zněly i nesouhlasné výkřiky.
Jako první ze zvolených zástupců dorazil na Národní třídu poslance SPD Libora Vondráčka (Svobodní). „Nácek nám nebude krást svátek,“ křičeli na něj lidé. Cestu k památníku a položení věnce mu ztížili protestující, kteří na něj pískali. Vondráček se s nimi poté pustil do diskuze o demokracii a svobodě slova. Protestujícím vadí hlavně program hnutí SPD, za nějž byl Vondráček zvolen do Sněmovny. „Doufám, že se nám za čtyři roky u vlády podaří zmírnit nálady ve společnosti, které jsou po volební kampani stran odcházející vlády dost vyhrocené,“ uvedl poslanec novinářům při odchodu od památníku.
Pochopil jsem Havla aneb My jsme světového filozofa redukovali na domácího politika
Babiš dorazil asi o hodinu později. Pískot a křik ho doprovázel celou dobu. Jen výjimečně zazněla z davu i slova podpory. Novinářům pak řekl, že význam 17. listopad spočívá v tom, že země získala svobodu, demokracii či svobodné volby. Lidé mohou bez obav vyjadřovat svůj názor, cestovat nebo podnikat. Je podle něj třeba být vděčni těm, kteří tomu tehdy přispěli. „To nejdůležitější nastalo a za to musíme být vděční těm, kteří k tomu tehdy přispěli. Stav naší společnosti, jaký je, o tom si můžeme povídat někdy jindy,“ dodal za pískotu a skandování „StB,“ v narážce na Babišovo jméno v evidenci spolupracovníka komunistické tajné policie.
Bývalý a pravděpodobně budoucí premiér Babiš byl za normalizace členem KSČ a pracovníkem podniku zahraničního obchodu. Podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) se v roce 1980 stal důvěrníkem Státní bezpečnosti (StB) a o dva roky později ho komunistická tajná policie získala ke spolupráci jako agenta s krycím jménem "Bureš". Babiš vědomou spolupráci s StB popírá a roky vedl na Slovensku soudní spory. Nakonec uzavřel dohodu s tamním ministerstvem vnitra, které uznalo, že Babiš byl v dokumentech někdejší Státní bezpečnosti neoprávněně evidován jako agent a s StB vědomě nespolupracoval.
Potlesk přivítal britského velvyslance Matta Fielda, který dorazil krátce po Vondráčkovi. Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) dopoledne řekl u piety, že na Národní v roce 1989 byl. Považuje za důležité, že historickou událost, kterou si pamatuje, se dneškem zpřístupňuje všem jako připomínka, že svobodu, kterou dnes Češi mají, dříve neměli a že o ni lze přijít, nebudou-li o ni pečovat.
Na Národní třídě komunistická policie před 36 lety násilně potlačila studentský průvod. V ulici bude celý den opět i slavnost Korzo Národní. Letos je s heslem "Máme si co říct" a organizátoři chtějí uctít nejen sametovou revoluci, ale i letošní 75. výročí justiční vraždy Milady Horákové a smrti Josefa Toufara, kněze umučeného komunisty. Hodinu po poledni zazní na Národní třídě státní hymna a symbolicky v 17:11 Modlitba pro Martu.
Pietní akty jsou v Praze i před Hlávkovou kolejí, kde pobýval student medicíny Jan Opletal, kterého stála účast na protinacistické okupaci život. Na oběti 17. listopadu 1939 se bude vzpomínat také v ruzyňských kasárnách a na oběti komunismu u jejich petřínského památníku.
V Praze jsou na dnešek nahlášeny i demonstrace proti odstraňování ukrajinských vlajek z veřejných institucí, která se má uskutečnit na Můstku, nebo proti vznikající vládě. Tu svolal na Staroměstské náměstí spolek Milion chvilek. Centrem hlavního města také projde satirický průvod masek nazvaný Sametové posvícení.
