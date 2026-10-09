V Česku začaly v pátek ve 14:00 celorepublikové komunální volby, deváté od vzniku samostatného státu. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé dva roky od svého naplnění před 30 lety, letos to bude popatnácté. Volební místnosti se otevřely rok po loňských sněmovních volbách. V příštím roce žádné celostátní volby plánovány nejsou.
Ve volbách do obecních zastupitelstev lidé rozhodnou o tom, kdo bude moci příští čtyři roky určovat chod jejich města, městyse či vesnice, kde žijí. O tom, kteří z téměř 190 tisíc kandidátů budou patřit mezi zhruba 62 tisíc zastupitelů, může hlasovat více než osm milionů voličů. V minulých volbách toto právo využila necelá polovina z nich.
Už v úvodním kole senátních voleb letos lidé mohou rozhodnout o tom, zda i v Senátu získá většinu vládní tábor, nebo si ji zachová opozice. Pokud nerozhodnou hned v prvním kole, tak v něm vyberou až 52 finalistů, mezi nimiž zvolí vítěze za týden ve finálových duelech. Takový duel již nyní budou mít na Rychnovsku, kde o voličskou přízeň usilují pouze dva kandidáti.
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