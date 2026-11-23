Mandát vlády pro mimořádný unijní summit k rozpočtu EU na příštích sedm let obsahuje požadavek, aby financování Ukrajiny bylo řešeno mimo tento víceletý rámec. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem do Bratislavy, kde o věci bude jednat s premiéry Slovenska, Polska a Maďarska a také rakouským kancléřem. Už o víkendu řekl, že aktuální návrh je pro ČR absolutně nepřijatelný.
Česko bude na summitu, který se koná ve čtvrtek a v pátek, usilovat o maximální výši příjmů země, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády.
„Česká republika bude usilovat o maximální národní alokaci a bude se snažit zabránit tomu, aby se prostředky zřízených programů nekoncentrovaly jenom do bohatších států,“ řekla Schillerová. Podle Babiše návrh obrací dosavadní poměr mezi penězi pro jednotlivé státy a na centrální programy EU z 60 ku 40 procentům na 40 ku 60. „Čistí plátci se jen tváří, že jsou solidární, dálnice si postavili, než jsme vstoupili do EU, a teď nechtějí nám umožnit tyto investice,“ uvedl Babiš.
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Před mimořádným summitem si premiér neumí představit dohodu. Na dnešním jednání v Bratislavě se dozví postoje dalších středoevropských zemí, koordinační schůzku přímo v Bruselu už podle něj V4 mít nebude.
Přepracovaný vyjednávací rámec budoucího sedmiletého rozpočtu EU představil předseda Evropské rady António Costa v sobotu. Počítá se škrty ve výši 204 miliard eur (asi pět bilionů Kč) oproti plánu představenému původně Evropskou komisí. Ten některé země považují za příliš zatěžující.
Babiš na návrhu kritizuje snížení peněz pro Česko a výdaje na provoz europarlamentu a dalších evropských struktur a také na Ukrajinu, která se pátým rokem brání ruské vojenské agresi.
Předseda opoziční ODS Martin Kupka míní, že EU má šetřit, a to na provozu svých institucí a na dotacích. „Nechceme budoucnost Evropy v podobě dluhů,“ řekl novinářům. Unie má podle něho investovat do výzkumu a do dopravních spojení a počítat s podporou Ukrajiny. Babiše vyzval Kupka k tomu, aby se nestavěl proti garanci půjčky Ukrajině. „Česká republika nesmí blokovat evropskou půjčku pro Ukrajinu, naopak má se k ní přihlásit a může pak z ní také těžit.“
Česko je stále čistým příjemcem z unijního rozpočtu, ale v souvislosti s tím, jak bohatne, už tomu tak v dalších letech nemusí být, uvádějí analytici. Za loňský rok obdrželo Česko z rozpočtu EU o 31,1 miliardy korun více, než odvedlo, uvedlo dříve ministerstvo financí. Při započítání příjmů z dočasného Nástroje EU na podporu oživení 46,8 miliardy korun dosáhla celková čistá bilance ČR vůči EU kladného salda 77,9 miliardy.
Costa, který zastupuje 27 členských států EU, se snaží do konce roku najít takovou dohodu, která by vyvažovala příspěvky členských států s novými zdroji příjmů. Jeho poslední návrh kritizoval i německý kancléř Friedrich Merz, jeho výtky ale byly proti Babišovým protichůdné. Německo je na rozdíl od Česka čistým plátcem rozpočtu EU. Objem návrhu rozpočtu je podle Merze potřeba snížit a rozpočet EU musí zajistit robustní a udržitelnou víceletou podporu Ukrajiny. Také Rakousko se řadí ke státům, které požadují snížení objemu příštího rozpočtu EU. Proti škrtům ve víceletém unijním rozpočtu se naopak staví takzvaná skupina přátel koheze, do které patří také země V4.
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