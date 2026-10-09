Kdo zvítězí ve volbách do zastupitelstev obcí, městských částí a obvodů? Kdo je v průběžném vedení a kdo už má jisté mandáty? Sledujte živé sčítání hlasů ve více než šesti tisících obcí v interaktivní infografice HN.cz. Data se začnou načítat v sobotu po 14. hodině, tedy po uzavření volebních místností.
Mapy se barví podle průběžně vedoucích kandidátek v daných obcích či městských částech a obvodech. Ve vyhledávacím okénku můžete začít psát název obce, jejíž výsledky vás zajímají, případně můžete kliknout na plošku daného zastupitelstva v mapách. Ve chvíli, kdy je sečteno 100 procent okrsků v obci, zobrazí se vám i zvolení zastupitelé.
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