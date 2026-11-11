Premiér Andrej Babiš (ANO) vložil Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, a podle svých slov tak vyřešil svůj střet zájmů. Evropská komise si to ale nemyslí a v říjnu zopakovala, že takové řešení nestačí. „Evropská komise po důkladném posouzení dospěla k závěru, že český premiér se nachází v potenciální situaci střetu zájmů v souvislosti se správou kohezních a zemědělských fondů,“ stojí v prohlášení mluvčí komise zaslaném v říjnu ČTK. „Komise se domnívá, že svěřenský fond zřízený panem Babišem tuto situaci dostatečně nezmírňuje,“ dodala mluvčí. Problém může být například v tom, že potenciální příjemci fondu jsou Babišovi potomci.
U soudu se tento týden navíc začal rozplétat jeden z nejsledovanějších dotačních případů poslední doby. Před soudci stanuli dva bývalí vysocí představitelé společnosti Pekárna Zelená louka ze skupiny Penam patřící Agrofertu. Podle žalobce vylákali neoprávněně stomilionovou dotaci na stavbu nové toustové linky, za což jim hrozí pět až deset let vězení. Obžalobě čelí i samotná společnost.
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Datová redakce Hospodářských novin při této příležitosti zanalyzovala, kolik firmy z koncernu Agrofert v posledních letech na dotacích čerpaly. Zaměřila se na největší balíky podpor, které vyplácí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) – a to jak na evropské fondy i peníze z národních zdrojů za fiskální roky 2022 až 2025.
Výsledek? Během posledních čtyř let si 97 firem z holdingu Agrofert, které v tomto období čerpaly evropské či české podpory, rozdělilo přes pět miliard korun. Z evropských programů včetně českého spolufinancování jim odešlo 3,7 miliardy, z čistě národních dotací dalších 1,6 miliardy korun, vyplývá ze seznamů příjemců zveřejněných SZFI.
A to jak na takzvaných nárokových, tak i nenárokových dotacích.
Co se dočtete dál
- Kolik čerpaly jednotlivé dceřiné společnosti Agrofertu v letech 2022 až 2025?
- Kterým firmám se dařilo nejvíc?
- Na co konkrétně šly do Agrofertu evropské i české peníze?
- Proklikejte si skoro čtyři tisíce plateb za poslední čtyři roky v podobné mapě.
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