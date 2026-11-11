Pět let výživoví experti vymýšleli, jak zajistit, aby děti ve školních jídelnách jedly zdravěji. Proti nové vyhlášce, která zajišťovala, že děti dostanou méně cukru, soli a ultrazpracovaných potravin, se vedl táhlý boj lidí z branže i jídelen. Ti odmítali změny jako příliš zdravé a apelovali na vládu, aby normy pro školní obědy ještě změnila. To, co premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš nakonec udělal, ale překvapilo úplně všechny.
Chce zcela zrušit spotřební koš, který musely jídelny dodržovat. Dotované obědy tak nebude kontrolovat žádný předpis, jídelny nedostanou žádné závazné limity. Vláda chce navíc tuto změnu prosadit bez připomínkového řízení, pouze nařízením ministra. Experti se bojí, že jídelny budou vařit hlavně levně, a tedy nekvalitně. A v šoku jsou i dodavatelé, protože investovali do „nové“ vyhlášky a teď jim chybí informace.
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