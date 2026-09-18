Protein, kreatin, vyšší VO2 max, nižší cholesterol nebo nejrůznější metody regenerace. Doporučení, co všechno by měl člověk dělat pro zdravější stárnutí, rychle přibývá. Výzkum zároveň postupně odkrývá, co má skutečně smysl, kde jsou důkazy zatím slabé a kde naopak přesvědčivé.
Co tedy o zdravém stárnutí skutečně víme? Právě na to se zaměří Health and Longevity Summit Hospodářských novin, který se uskuteční 20. října ve Slovanském domě v Praze. Vstupenky si můžete koupit zde. Na jednom místě se potkají špičky české medicíny, tvůrci zdravotní politiky i zahraniční odborníci.
Kromě nejnovějších poznatků z oblastí, jako je pohyb a strava, se summit zaměří i na novinky z kardiologie, prevence kognitivních poruch nebo suplementace. Přiblíží i to, jak měřit své výkony nebo jak eliminovat „jedy“ ze svého okolí. Samostatná přednáška bude věnována i sexuálnímu zdraví nebo regeneraci organismu.
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Hlavním zahraničním hostem bude polský kardiolog a výzkumník Marek Postuła, který popíše, co dnes skutečně dokážeme v longevity měřit. Od epigenetických hodin přes metabolické až po zánětlivé markery – a kde vědecké důkazy stále zaostávají za marketingovými sliby. Zaměří se také na to, jak často testy opakovat, jak poznat skutečnou změnu od chyby měření a které diagnostické metody mají pro dlouhodobé sledování zdraví opravdu smysl.
O tom, jak si co nejdéle udržet život ve zdraví a jakých chyb se lidé na cestě za dlouhověkostí nejčastěji dopouštějí, promluví také chirurg a zakladatel platformy Ministr zdraví Tomáš Šebek. Vizi zdravotní politiky a plány v prevenci představí zase ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Na summitu vystoupí i neurolog Jakub Hort, který patří k největším odborníkům na neurodegenerativní nemoci mozku. Zaměří se na to, co dnes skutečně víme o prevenci stárnutí mozku a jak velkou část rizika má člověk ve vlastních rukou. Alzheimerova nemoc se v mozku totiž rozvíjí dlouho předtím, než si člověk všimne prvních problémů s pamětí.
O tom, jak nízko by měl být cholesterol, pokud chceme chránit srdce a cévy i do vyššího věku, promluví preventivní kardiolog Michal Vrablík. Rozebere mýty a nové poznatky o jednom z největších zdravotních rizik.
Sex jako ukazatel zdraví rozebere urolog Libor Zámečník, rovnováhu a způsoby, jak ji trénovat, zase neurolog Lukáš Martinkovič. Nejnovější výzkumy o suplementaci představí František Knobloch a vystoupí i urogynekolog Kamil Švábík.
Hlavním partnerem Longevity Summitu HN je SPADIA LAB, jedna z největších sítí laboratorní medicíny v Česku. Partnery konference jsou také Allianz, MSD, MultiSport a HC Klinik.
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