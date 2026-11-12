Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vloni uvolnil na dopravní akce 119,7 miliardy korun. Tato suma překonala dosavadní maximum z roku 2020. To činilo 81,5 miliardy korun, tedy 115,5 miliardy korun v dnešních cenách. Vyplývá to z analýzy datové redakce Hospodářských novin, která zpracovala detailní financování jednotlivých akcí dostupné na webových stránkách fondu.
Za poslední desetiletí tak vzrostly výdaje SFDI nominálně o 78 procent, po očištění o inflaci o 15 procent. Letos zatím fond vydal na jednotlivé akce 91,2 miliardy korun, rok ale ještě není uzavřený.
Fond počítá s dalším růstem i do budoucna. Návrh rozpočtu SFDI na příští rok, který kromě jednotlivých akcí zahrnuje i další provozní výdaje, operuje se 183 miliardami korun, z toho má jít 127 miliard na investice. Obě tyto sumy představují oproti letošku citelný nárůst. Vládní návrh ovšem ještě čeká schvalovací kolečko v rámci legislativního procesu.
Co se dočtete dál
- Proč nejsou miliardy, které stát dává na železnice, vidět?
- Jaké projekty spolykaly za posledních deset let nejvíc peněz?
- Jak rostla česká dálniční síť od konce 70. let do současnosti a jak brzy bude hotová?
- Proklikejte si interaktivní mapu budování dálnic.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace