Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vloni uvolnil na dopravní akce 119,7 miliardy korun. Tato suma překonala dosavadní maximum z roku 2020. To činilo 81,5 miliardy korun, tedy 115,5 miliardy korun v dnešních cenách. Vyplývá to z analýzy datové redakce Hospodářských novin, která zpracovala detailní financování jednotlivých akcí dostupné na webových stránkách fondu.

Za poslední desetiletí tak vzrostly výdaje SFDI nominálně o 78 procent, po očištění o inflaci o 15 procent. Letos zatím fond vydal na jednotlivé akce 91,2 miliardy korun, rok ale ještě není uzavřený. 

Fond počítá s dalším růstem i do budoucna. Návrh rozpočtu SFDI na příští rok, který kromě jednotlivých akcí zahrnuje i další provozní výdaje, operuje se 183 miliardami korun, z toho má jít 127 miliard na investice. Obě tyto sumy představují oproti letošku citelný nárůst. Vládní návrh ovšem ještě čeká schvalovací kolečko v rámci legislativního procesu. 

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