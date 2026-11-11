Pohořelice, Nepomuk, Kuřim, Mnichovo Hradiště. Co mají tato města společného? V posledních letech se v Indexu kvality života vyšvihly z beznadějného podprůměru až na špici. Změnu k lepšímu u nich odstartoval příliv mladých lidí, ukazuje deváté vydání žebříčku 206 ORP, za kterým stojí projekt Obce v datech.

Na úplném vrcholu Indexu kvality života zůstává vše při starém. Říčany obhájily prvenství podeváté v řadě, na záda jim opět dýchá Praha. Bronz putuje do blízkého souměstí Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

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Co se dočtete dál

  • Jak je na tom vaše město?
  • Kolikáté se umístilo letos a jak se změnilo jeho pořadí od roku 2018?
  • Proklikejte si interaktivní mapu s celkovými výsledky všech obcí s rozšířenou působností za rok 2026.
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