Pohořelice, Nepomuk, Kuřim, Mnichovo Hradiště. Co mají tato města společného? V posledních letech se v Indexu kvality života vyšvihly z beznadějného podprůměru až na špici. Změnu k lepšímu u nich odstartoval příliv mladých lidí, ukazuje deváté vydání žebříčku 206 ORP, za kterým stojí projekt Obce v datech.
Na úplném vrcholu Indexu kvality života zůstává vše při starém. Říčany obhájily prvenství podeváté v řadě, na záda jim opět dýchá Praha. Bronz putuje do blízkého souměstí Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.
Co se dočtete dál
- Jak je na tom vaše město?
- Kolikáté se umístilo letos a jak se změnilo jeho pořadí od roku 2018?
- Proklikejte si interaktivní mapu s celkovými výsledky všech obcí s rozšířenou působností za rok 2026.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace