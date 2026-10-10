Senátní souboj na Vyškovsku přitahoval velkou pozornost kvůli souboji lídra lidovců Jana Grolicha a kandidátky hnutí ANO Petry Absolonové. Volby nakonec suverénně ovládl Grolich, který slaví vítězství už v prvním kole. „V Senátu bude jedním z mých prvních úkolů silně se postavit za veřejnoprávní média, protože to je téma, které se pravděpodobně hned po volbách otevře,“ říká Grolich v rozhovoru pro HN.
V prvním kole senátních voleb na Vyškovsku postupujete s náskokem přibližně 20 procentních bodů před kandidátem hnutí ANO. Co tento výsledek signalizuje?
Co se dočtete dál
- S jakými tématy míří Grolich do Senátu?
- Jak plánuje zvýšit celostátní preference strany.
- Jak hodnotí další volební výsledky lidovců.
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