Senátní souboj na Vyškovsku přitahoval velkou pozornost kvůli souboji lídra lidovců Jana Grolicha a kandidátky hnutí ANO Petry Absolonové. Volby nakonec suverénně ovládl Grolich, který slaví vítězství už v prvním kole. „V Senátu bude jedním z mých prvních úkolů silně se postavit za veřejnoprávní média, protože to je téma, které se pravděpodobně hned po volbách otevře,“ říká Grolich v rozhovoru pro HN.

V prvním kole senátních voleb na Vyškovsku postupujete s náskokem přibližně 20 procentních bodů před kandidátem hnutí ANO. Co tento výsledek signalizuje?

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Co se dočtete dál

  • S jakými tématy míří Grolich do Senátu?
  • Jak plánuje zvýšit celostátní preference strany.
  • Jak hodnotí další volební výsledky lidovců.
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