Slevy pro seniory a studenty na jízdném ve veřejné dopravě se od července zvýší na 75 procent ze současných 50 procent. Dohodla se na tom vládní koalice při jednáních o úpravě státního rozpočtu. V pořadu Press klub Frekvence 1 to v úterý řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Náklady opatření pro státní rozpočet neupřesnil. Záměr kritizoval předseda opoziční ODS Martin Kupka.
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Se zvýšením slev počítá programové prohlášení vlády. Při schvalování návrhu rozpočtu na příští rok ve vládě na konci září ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) řekl, že návrh jeho rozpočtové kapitoly s penězi na zvýšení slevy nepočítá. Dodatečné prostředky zřejmě vládní koalice zajistí přesunem z jiných rozpočtových kapitol. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu už nyní není možné měnit.
Kupka, který byl v minulé vládě ministrem dopravy, zvýšení slev označil za čistý populismus. „Slevy jsem jako ministr snížil na 50 procent. Nebylo to populární, bylo to potřeba. Babiš teď miliardy rozdá zpátky, a to v době, kdy jeho vláda zadlužuje zemi rychleji, než člověk mrkne okem! Na slevy nemá peníze v rozpočtu, má je jen na dluh. Studentům tak dnes zlevní jízdenku a účet mu pošle za pár let i s úroky,“ uvedl na síti X.
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Podle Babiše bude změna platit od července, a nikoli od počátku roku, aby se na ni mohli dopravci připravit. Bednárik už dříve uvedl, že před zvýšením slev chce upravit kontrolní mechanismy, aby se zabránilo zneužívání systému. Upozornil, že nyní stát proplácí dopravcům slevy podle prodaných jízdenek, není však prokázáno, zda se všechny tyto jízdenky skutečně využily.
Slevy na jízdném pro studenty a seniory ve výši 75 procent zavedla minulá vláda Andreje Babiše (ANO) od září 2018. Následující kabinet Petra Fialy (ODS), který ji nahradil, rozhodl o snížení slev zpět na 50 procent od dubna 2022, slevu kritizoval jako nehospodárnou. Loni stát dopravcům na kompenzacích za slevy vyplatil přes pět miliard korun.
Babiš také řekl, že se koalice dohodla na zvýšení výdajů ze státního rozpočtu na sport o 1,5 miliardy korun. Plánovaný růst výdajů oznámil dnes dopoledne po jednání koaliční rady i ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé), konkrétní částku ale neřekl, ani odkud by se měly peníze k jeho resortu přesunout. Koaliční rada se dopoledne dohodla také na zvýšení rozpočtu ministerstva zemědělství o dvě miliardy korun na úkor ministerstva životního prostředí.
Vládní koalice ve sněmovně v prvním čtení schválila základní parametry návrhu státního rozpočtu, deficit by se podle něj měl zvýšit na 386 miliard korun z letošních 310 miliard korun. Ve druhém čtení, které se uskuteční ve středu, je možné navrhovat přesuny mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami.
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