Na rozhovor se zamaskovaným mužem přišel ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) záměrně a byl kvůli tomu schopný obejít i svou ochranku. Jenže místo slibovaného kontroverzního publicisty, který skrývá svou identitu pod pseudonymem Thomas Paukner, s ním vedl rozhovor aktivista Vojtěch Pšenák z projektu Detektivní parta. To všechno v prostoru, ve kterém byly umístěny všemožné nástrahy, mimo jiné falešné zbraně nebo atrapa bomby. Kdo přesně stojí za napálením aktuálního šéfa české diplomacie? 

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