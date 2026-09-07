Na rozhovor se zamaskovaným mužem přišel ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) záměrně a byl kvůli tomu schopný obejít i svou ochranku. Jenže místo slibovaného kontroverzního publicisty, který skrývá svou identitu pod pseudonymem Thomas Paukner, s ním vedl rozhovor aktivista Vojtěch Pšenák z projektu Detektivní parta. To všechno v prostoru, ve kterém byly umístěny všemožné nástrahy, mimo jiné falešné zbraně nebo atrapa bomby. Kdo přesně stojí za napálením aktuálního šéfa české diplomacie?
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Kdo stojí za Detektivní partou, která obelhala ministra Macinku? Provokatéři a takzvaní lovci dezinformátorů v čele s Mikem Oganesjanem
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