Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) odmítl vysvětlení ruské velvyslankyně v Česku Anny Ponomarevové, že obvinění Ruska z incidentů v Lipsku jsou provokací sloužící jiným zájmům. Incidenty odsoudil a velvyslankyni oznámil, že i v reakci na nedávné zpřísnění podmínek pro českou diplomatickou misi v Moskvě zavede Česko pro diplomatický i technický personál Ruska akreditovaný na českém území reciproční opatření, které tyto podmínky vyrovná. ČTK o tom informoval mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgö.
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Macinka si velvyslankyni předvolal poté, co Německo oficiálně přisoudilo Rusku odpovědnost za srpnový útok na letiště Lipsko/Halle. Německá zjištění označil ministr ve středu za alarmující a avizoval, že o nich chce jednat i s českými zpravodajskými službami.
Vysvětlení Ponomarevové Macinka odmítl na základě informací poskytnutých německou stranou, ale také na základě zjištění dvou českých tajných služeb. Ministr apeloval na deeskalaci situace a vyzval Rusko, aby iniciativně přišlo s návrhy, které povedou k míru.
Ruské velvyslanectví v Česku ve svém vyjádření na Facebooku napsalo, že Macinka „tlumočil společný postoj Evropské unie k zmiňovanému incidentu“. Velvyslankyně obvinění důrazně odmítá a přirovnává je mimo jiné k české kauze Vrbětice, kterou podle ní Evropané svého času využili k podněcování rusofobie a ničení vztahů s Ruskem. České úřady v dubnu 2021 oznámily, že do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Podle vyjádření velvyslanectví ale ruská stopa nebyla prokázána.
Rusko je podle německého ministerstva vnitra zodpovědné za špionážní a sabotážní akce po celé Evropě, včetně srpnového dronového incidentu na letišti Lipsko/Halle. Německé úřady jej označují za součást známého vzorce ruských hybridních operací. Útok podle ministerstva provedli naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány. Německo kvůli útoku přijme řadu bezpečnostních opatření, mimo jiné uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a Ruský dům v Berlíně.
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Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová naopak obvinila německé úřady, že si vymyslely záminku, aby generální konzulát a Ruský dům mohly zavřít.
Ruská velvyslankyně Ponomarevová oficiálně zahájila působení v Česku v červnu. Vystřídala Alexandra Zmejevského, kterého ruský prezident Vladimir Putin z postu oficiálně odvolal loni v prosinci.
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