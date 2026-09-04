Vicepremiér a ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) poskytl v srpnu rozhovor aktivistické skupině Detektivní parta. Ta se před ministrem vydávala za publicistu vystupujícího pod pseudonymem Thomas Paukner maskovaného kuklou. Skupina ve čtvrtek zveřejnila video, kde podle ní ministr podcenil bezpečnostní opatření jako chráněná osoba a jeho ochranka údajně ve studiu nepostřehla makety zbraní či výbušnin. Macinka ve svém facebookovém příspěvku tvrdí, že o podvrhu věděl. Podobně se vyjádřil i ve čtvrtek odpoledne po jednání o změnách v návrhu státního rozpočtu na rok 2027.
Je to člověk na svém místě, zastal se Macinka „motoristického“ šéfa inspekce s problematickou minulostí
Aktivisté pod smyšlenou identitou pozvali předsedu strany Motoristé na rozhovor. Pozvání se uskutečnilo z e-mailu na doméně pauknermedia.cz, která podle nich prokazatelně patří členovi Detektivní party Vojtěchu Pšenákovi. Macinka odpověděl během několika hodin, pozvání přijal a požádal o komunikaci na šifrované platformě Signal. Poté aktivistům napsal, že je chráněnou osobou, nicméně se pokusí zajistit, aby ochranka nemusela být vůbec přítomna.
Na samotný rozhovor ministr dorazil v doprovodu jednoho člena ochranné služby, kterého podle aktivistů po několika vteřinách poslal pryč. Před Macinkovým příchodem do studia se neuskutečnila ani prohlídka prostor. "Důstojník policie tam se mnou byl," zopakoval ve čtvrtek Macinka. Odpovědnost za to, jakým způsobem se rozhovor uskutečnil, bere Macinka na sebe, řekl. Policejní ochranná služba se nicméně věcí zabývá, napsaly večer servery Seznam Zprávy a Deník N. "Na základě informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly," uvedl mluvčí Tomáš Procházka.
Macinka den před zveřejněním videa v příspěvku na sociální síti napsal, že politik udělá ve funkci tisíce rozhovorů. Některé jsou podle něj zajímavé, jiné méně. "Jeden takový mám za sebou a měl by asi vyjít brzy," napsal.
Ve čtvrtek po jednání o rozpočtu řekl, že rozhovor, který se podle aktivistů uskutečnil 21. srpna, nevybočoval z běžných internetových formátů. "Když jsem přišel, poznal jsem, že ten člověk je youtuber, čekal jsem provokaci, ale žádná nepřišla. Ale pokud ten člověk na sobě zapracuje, novinářem být může a na rozhovor k němu přijdu znova," řekl ministr.
Předseda opoziční ODS a poslanec Martin Kupka ale na síti X v souvislosti s kauzou upozornil na to, že ministr zahraničí je chráněnou osobou a pracuje s tajnými materiály zpravodajských služeb. Zpochybnil proto, zda může Macinka po incidentu ve funkci pokračovat. Premiéra Andreje Babiše (ANO) vyzval, aby po ministrovi požadoval rezignaci.
Detektivní parta je internetový projekt, který v terénu natáčí videa zaměřená na odhalování dezinformátorů, boj proti týrání zvířat a lov online dětských predátorů. Předsedou spolku je kontroverzní podnikatel a youtuber Mike Onagesjan, který byl několikrát trestně stíhán.
Osoba Thomas Paukner, za kterou se jeden z členů spolku vydával, je internetový autor. Jeho identita veřejně známa není. Na mediální scéně se objevil před několika měsíci, kdy zveřejnil několik textů věnovaných hnutí STAN, zbrojařským kauzám či České televizi, v nichž však pracoval s neověřenými zdroji, ale označuje je za investigativní, uvedl dnes server Aktuálně.cz. Jeho kritický postoj k bývalé vládě Petra Fialy (ODS) podle něj oslovuje řadu podporovatelů současné vládní koalice.
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