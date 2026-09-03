Nový ředitel České inspekce životního prostředí Pavel Straka je asi první vysoký státní úředník, který se už více než dva měsíce ve funkci odmítá jakkoli představit veřejnosti. Dosud neodhalil svou profesní minulost, a dokonce ani fotografii. Straka se přitom stal šéfem organizace klíčové pro dohled nad dodržováním zákonů chránících životní prostředí s ročním rozpočtem zhruba půl miliardy korun. Může ovlivňovat výši pokut, průběh vyšetřování havárií i kontrol.
HN už popsaly kontroverzní a opakované výběrové řízení, díky kterému se tajemný muž do vysoké funkce dostal. Straka uspěl u komise nakloněné Motoristům, kteří resort životního prostředí řídí. A partajní linka je tu jasná. Za stranu neúspěšně kandidoval ve volbách a byl jejím významným sponzorem. Částečně je díky médiím známý i Strakův profesní životopis, včetně obchodování jeho firmy s luxusními apartmány v Gruzii. HN nyní o minulosti a rodině „neviditelného“ manažera získaly další překvapivé informace. Motoristé, kteří ho do funkce dostali, na otázky HN ohledně prověřování jeho minulosti neodpověděli.
Co se dočtete dál
- Nový ředitel České inspekce životního prostředí Pavel Straka je tajemný muž dosazený do funkce Motoristy. HN nyní o minulosti a rodině manažera, který s médii nekomunikuje, získaly překvapivé informace.
- V jakých soudních líčeních se jméno jeho a členů jeho rodiny vyskytuje?
- Za co byli odsouzeni?