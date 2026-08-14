Nový ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Pavel Straka chce řídit úřad částečně z nově zřizované kanceláře v Brně. Bývalý volební kandidát a sponzor strany Motoristé sobě, která resort po volbách vede, si chce pronajmout prostory využívané brněnskou pobočkou ministerstva životního prostředí. O nájmu velkorysé kanceláře jedná inspekce i přesto, že má v Brně svoje krajské ředitelství. Minimálně nezvyklé by navíc bylo i soužití ministerských úředníků, kteří se zabývají odvoláními proti rozhodnutím inspekce, s jejím šéfem.
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- Bývalý volební kandidát a sponzor strany Motoristé sobě Pavel Straka si chce poté, co se stal ředitelem České inspekce životního prostředí, pronajmout prostory v Brně. Řídit úřad chce přitom odjinud než z brněnského krajského ředitelství inspekce.
- Kde chce Straka sedět?
- A proč je místo, které si vybral, předmětem kritiky?
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