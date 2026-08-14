Nový ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Pavel Straka chce řídit úřad částečně z nově zřizované kanceláře v Brně. Bývalý volební kandidát a sponzor strany Motoristé sobě, která resort po volbách vede, si chce pronajmout prostory využívané brněnskou pobočkou ministerstva životního prostředí. O nájmu velkorysé kanceláře jedná inspekce i přesto, že má v Brně svoje krajské ředitelství. Minimálně nezvyklé by navíc bylo i soužití ministerských úředníků, kteří se zabývají odvoláními proti rozhodnutím inspekce, s jejím šéfem.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Bývalý volební kandidát a sponzor strany Motoristé sobě Pavel Straka si chce poté, co se stal ředitelem České inspekce životního prostředí, pronajmout prostory v Brně. Řídit úřad chce přitom odjinud než z brněnského krajského ředitelství inspekce.
  • Kde chce Straka sedět?
  • A proč je místo, které si vybral, předmětem kritiky?

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.