Česká krajina vysychá, půdu ničí eroze a z polí mizí ptáci i další druhy. Národní plány na obnovu přírody má být strategií státu, jak tento vývoj otočit a vrátit krajině schopnost lépe zadržovat vodu a odolávat suchu či povodním. Jenže dokument, který má obsahovat konkrétní opatření, stát nestíhá dokončit. Do začátku září ho má Česko předložit Evropské komisi, ale reálně nezačalo ještě ani meziresortní řízení. A problematická jsou podle ekologů i samotná opatření.
Co se dočtete dál
- Co ekologové ministerstvu vyčítají.
- Proč se jednání o návrhu protáhla.
- Co resort z návrhu vyškrtl.