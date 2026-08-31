Česká krajina vysychá, půdu ničí eroze a z polí mizí ptáci i další druhy. Národní plány na obnovu přírody má být strategií státu, jak tento vývoj otočit a vrátit krajině schopnost lépe zadržovat vodu a odolávat suchu či povodním. Jenže dokument, který má obsahovat konkrétní opatření, stát nestíhá dokončit. Do začátku září ho má Česko předložit Evropské komisi, ale reálně nezačalo ještě ani meziresortní řízení. A problematická jsou podle ekologů i samotná opatření.

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Co se dočtete dál

  • Co ekologové ministerstvu vyčítají.
  • Proč se jednání o návrhu protáhla.
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