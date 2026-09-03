Motoristé se zastali nového ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Pavla Straky. Reagovali tak na zjištění HN o jeho kontroverzní minulosti. Nejbližší příbuzní Straky totiž čelili v minulosti trestnímu stíhání, a byli dokonce pravomocně odsouzení. A v řadě soudních líčení figuruje i jméno dnešního šéfa inspekce.
HN navíc získaly svědectví, podle kterých se šéfinspektor podílel spolu s celou rodinou na drogových deliktech, za které byl odsouzený jeho bratr. Vysokého státního úředníka, který se už více než dva měsíce ve funkci odmítá představit veřejnosti, nyní podpořil předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka i šéf resortu životního prostředí ze stejné strany Igor Červený.
Sám Straka jakékoliv pochybení odmítá.
Co se dočtete dál
- Až po vydání textu HN o kontroverzní minulosti nového ředitele České inspekce životního prostředí Pavla Straky přišla první reakce ze strany Motoristů, kteří jednačtyřicetiletého muže do funkce vyslali.
- Co předseda Motoristů Petr Macinka napsal?
- A co na zjištění říká opozice?