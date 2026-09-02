Děti v úterý nastoupily do mateřských a základních škol a rodiče už se dopředu obávají toho, kdy přijde první „rýmička“ a roztočí se kolotoč různých viróz, které na podzim a v zimě děti trápí a paralyzují rodiny. Aby se tomu vyhnuli, snaží se podpořit imunitu dětí vitaminy a různými doplňky z lékárny. Podle pediatrů to však není vůbec nutné – stačí se zaměřit na zdánlivě obyčejné věci, které mají na zdraví dětí mnohem větší vliv. U citlivějších dětí pak doporučují hlavně tři suplementy.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jaké zdánlivě obyčejné věci podporují imunitu víc než přípravky z lékárny.
  • Které suplementy vybrat, pokud rodiče chtějí imunitu dětí podpořit.
  • Jakou roli v nemocnosti hraje psychická pohoda a čím léčit lehčí virózy.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.