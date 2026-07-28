Celý rok šetříme, vymýšlíme, kam pojedeme na dovolenou a jaký si tam uděláme program. Ale místo očekávané úlevy a pocitu štěstí či naplnění jsme akorát vystresovaní, zklamaní nebo celý pobyt provází hádky. Podle psycholožky Ireny Teichmanové je normální se na dovolené občas pohádat, existují ale strategie, které tento scénář potlačují. Zásadní je především jedna věc.

Proč je dovolená tak často zdrojem stresu a hádek?

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Co se dočtete dál

  • Na co myslet před dovolenou a jakým situacím se vyhnout, když už na ní jste.
  • Strategie, jak si užít dovolenou i s pubertálními dětmi.
  • V jakém období lidé řeší nejvíce problémů a volají psychologům.

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