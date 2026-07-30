Domácí i zahraniční průzkumy z poslední doby upozorňují na fakt, že děti v předškolním a mladším školním věku čtou docela dost – rodiče se na to soustřeďují a skvělá je i nabídka knih. S nástupem puberty ale přichází problém.
Zhruba od devíti let klesá radost ze čtení i zájem o knihy. A nejviditelnější je to u chlapců. Podle letos vydané studie od londýnské nezávislé organizace National Literacy Trust si rádo čte téměř každé druhé dítě ve věku osm až 11 let. U starších dětí do 14 let je to už jen necelá třetina. Přitom děti samy říkají, že když narazí na knihu, která je chytne za srdce, přelouskají 300 stránek „na posezení“. „Abychom děti u čtení knihy udrželi, je potřeba dodržet několik pravidel,“ říká Julie Dominika Zemanová z klubu Mravenčí chůvy, který pomáhá rodičům, ale třeba i učitelům s výběrem knih i správnou strategií, jak u dětí čtení podporovat.
Přečtěte si její rady i 12 tipů na knihy, které jsou u puberťáků oblíbené. A které by mohly zaujmout i ty vaše.
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- Jaký v poslední době oblíbený žánr je pro děti nebezpečný.
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- Co nejvíc zabíjí chuť dětí ke čtení.
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