Starostové obcí a měst by už brzy mohli na opravu chátrajících sportovních hal, tělocvičen a dalších sportovišť získat finanční prostředky z evropských fondů. Sportovní infrastruktura se totiž dostala do tuzemského seznamu priorit pro evropské fondy od roku 2028 do 2034. Klíčový dokument, který ovlivňuje, do jakých oblastí budou dotace z Evropské unie směřovat, schválila minulý týden vláda a HN mají materiál k dispozici.
Sport si poprvé otevřel cestu k evropským miliardám. Ministr Šťastný ale nadšení z peněz na tělocvičny krotí
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