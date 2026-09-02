Starostové obcí a měst by už brzy mohli na opravu chátrajících sportovních hal, tělocvičen a dalších sportovišť získat finanční prostředky z evropských fondů. Sportovní infrastruktura se totiž dostala do tuzemského seznamu priorit pro evropské fondy od roku 2028 do 2034. Klíčový dokument, který ovlivňuje, do jakých oblastí budou dotace z Evropské unie směřovat, schválila minulý týden vláda a HN mají materiál k dispozici.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.