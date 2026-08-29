Devadesát minut středně intenzivního pohybu versus pouhé tři minuty maximálního výkonu. Takové srovnání postavili vědci před účastníky nové studie, aby zjistili, jak různé dávky pohybu působí na lidský organismus. Výsledky přinesly překvapení, které může změnit pohled na to, jak o cvičení přemýšlíme. A možná i na to, kolik času mu skutečně potřebujeme věnovat.
Co se dočtete dál
- Jak intenzivní trénink ovlivňuje komunikaci těla.
- Co konkrétně změněné proteiny ovlivňují.
- Jak dlouho změny vydrží.