Ještě nedávno bylo VO2 max jedním z nejslibnějších čísel ve světě dlouhověkosti. To, jak dobře tělo dokáže využívat kyslík, totiž nepřímo napovídá, jak dobře může člověk stárnout.
Jenže oblast longevity se rychle vyvíjí a vědci se nyní obracejí k jiné hodnotě. Ta neříká jen, jak výkonné má člověk srdce a plíce, ale především co všechno jeho tělo a mozek ještě dokážou.
Výsledky dosavadních výzkumů jsou natolik zajímavé, že stále více odborníků mluví o konceptu, který by mohl změnit nejen způsob, jakým hodnotíme zdravé stárnutí, ale v budoucnu i samotný systém péče o člověka.
Co se dočtete dál
- Jak nový koncept vypadá.
- Proč by nová hodnota změnila péči o stárnutí lidí.
- V jaké zemi jsou nejdál a co výzkumy naznačují.