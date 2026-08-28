Ještě nedávno bylo VO2 max jedním z nejslibnějších čísel ve světě dlouhověkosti. To, jak dobře tělo dokáže využívat kyslík, totiž nepřímo napovídá, jak dobře může člověk stárnout.

Jenže oblast longevity se rychle vyvíjí a vědci se nyní obracejí k jiné hodnotě. Ta neříká jen, jak výkonné má člověk srdce a plíce, ale především co všechno jeho tělo a mozek ještě dokážou.

Výsledky dosavadních výzkumů jsou natolik zajímavé, že stále více odborníků mluví o konceptu, který by mohl změnit nejen způsob, jakým hodnotíme zdravé stárnutí, ale v budoucnu i samotný systém péče o člověka.

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Co se dočtete dál

  • Jak nový koncept vypadá.
  • Proč by nová hodnota změnila péči o stárnutí lidí.
  • V jaké zemi jsou nejdál a co výzkumy naznačují.

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