Výrazná únava, horší vstřebávání živin, zažívací obtíže, ale i větší riziko závažných onemocnění. To jsou jen některé důsledky nedostatečné regenerace organismu. Většina lidí se domnívá, že ke kvalitnímu nabití baterek potřebuje jen spánek. Osm hodin v posteli ale nemusí stačit, pokud tělo nedostane podmínky, které jsou pro regeneraci nezbytné. Které to jsou a jak kvalitně odpočaté tělo měřit?

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Co se dočtete dál

  • Co je přesně regenerace.
  • Jak ji měřit.
  • Jak by mělo vypadat lačnění.

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