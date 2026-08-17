Výrazná únava, horší vstřebávání živin, zažívací obtíže, ale i větší riziko závažných onemocnění. To jsou jen některé důsledky nedostatečné regenerace organismu. Většina lidí se domnívá, že ke kvalitnímu nabití baterek potřebuje jen spánek. Osm hodin v posteli ale nemusí stačit, pokud tělo nedostane podmínky, které jsou pro regeneraci nezbytné. Které to jsou a jak kvalitně odpočaté tělo měřit?
Co se dočtete dál
- Co je přesně regenerace.
- Jak ji měřit.
- Jak by mělo vypadat lačnění.
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