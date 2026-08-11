Je-li vám více než 60 let a nešťastnou náhodou spadnete a zlomíte si kyčelní kloub, až s třicetiprocentní pravděpodobností v následujícím roce zemřete. Roli hrají samozřejmě i další faktory, jako je věk či existující onemocnění. Zlomeniny každopádně mohou vést ke komplikacím, jako je zápal plic nebo infarkt myokardu, které často končí smrtí pacienta.
Tato statistika neúprosně ukazuje, jak důležité je mít v pozdějším věku zdravé, husté a pevné kosti. Naštěstí s tím něco můžeme udělat v každém věku, podstatný je aktivní životní styl a také strava bohatá na správné vlákniny a živiny.
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