Je-li vám více než 60 let a nešťastnou náhodou spadnete a zlomíte si kyčelní kloub, až s třicetiprocentní pravděpodobností v následujícím roce zemřete. Roli hrají samozřejmě i další faktory, jako je věk či existující onemocnění. Zlomeniny každopádně mohou vést ke komplikacím, jako je zápal plic nebo infarkt myokardu, které často končí smrtí pacienta.

Tato statistika neúprosně ukazuje, jak důležité je mít v pozdějším věku zdravé, husté a pevné kosti. Naštěstí s tím něco můžeme udělat v každém věku, podstatný je aktivní životní styl a také strava bohatá na správné vlákniny a živiny.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Proč je zdraví kostí v pokročilém věku tak důležité.
  • Kolik lidí na světě trpí osteoporózou.
  • Jaké potraviny jíst, abychom měli pevné kosti.

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.