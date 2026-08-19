Město Hradec Králové má po letech opět možnost, že se dostane k dotaci, o kterou žádalo na výstavbu nové loděnice pro kanoisty. V roce 2021 Národní sportovní agentura žádost zamítla kvůli nejasnostem, jak se má správně měřit vzdálenost mezi dvěma sportovišti. Hradec následně vybudoval areál ze svého, ale zároveň dal věc k soudu. Spor v srpnu ukončil až Nejvyšší správní soud, který dal městu za pravdu.

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Co se dočtete dál

  • Proč Hradec Králové neuspěl s žádostí o dotace.
  • Zda existuje správný způsob měření vzdálenosti.
  • Jak to vidí právníci.

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