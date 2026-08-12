Radar městské policie v Liberci před necelými dvěma lety zachytil banální přestupek – auto, které řídil Jan S. z Karlovarska, překročilo povolenou rychlost o 16 kilometrů v hodině. Začalo správní řízení, které nakonec skončilo zastavením kvůli formální chybě úřadu při jeho vedení. Byť se k řízení vozu Jan S. doznal.
I když rozhodnutí nakonec pro něj dopadlo dobře, s verdiktem nebyl spokojen a podal na něj žalobu ke správnímu soudu. Důvod? Zjistil, že úředník, který jeho případ vyřizoval, odkazoval jako na precedent na neexistující rozsudky. Ty mu vygenerovala AI a on si její výsledky nijak neověřil.
Co se dočtete dál
- V jakých dalších případech řešily soudy vymyšlené rozsudky AI a jaký za to padl trest.
- Jak se za taková podání trestá třeba v zahraničí.
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