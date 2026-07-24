Česko už před šesti lety slíbilo, že vězni dostanou více prostoru. Slib ale znovu odkládá. Místo šesti metrů čtverečních na prvního vězně a čtyř na každého dalšího bude dál platit starší a mírnější norma. Mezinárodní instituce přitom takové prostory často označují za nedůstojné, či dokonce ponižující.

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Co se dočtete dál

  • Proč Vězeňská služba stále neplní podmínky nové vyhlášky a chce proto odklad.
  • Jaký za to hrozí postih.

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