Česko už před šesti lety slíbilo, že vězni dostanou více prostoru. Slib ale znovu odkládá. Místo šesti metrů čtverečních na prvního vězně a čtyř na každého dalšího bude dál platit starší a mírnější norma. Mezinárodní instituce přitom takové prostory často označují za nedůstojné, či dokonce ponižující.
Co se dočtete dál
- Proč Vězeňská služba stále neplní podmínky nové vyhlášky a chce proto odklad.
- Jaký za to hrozí postih.
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