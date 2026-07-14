Vláda hledá cestu k efektivnějšímu vymáhání dluhů na výživném. Donutit dlužníky platit na své děti chce zejména znovuzavedením možnosti posílat neplatiče alimentů do vězení. To chtěla původně zavést od poloviny letošního roku. Počítala přitom se zrychleným projednáváním ve sněmovně, jenže to se v praxi stále oddaluje. Zablokovala ho totiž opozice, a návrh tak šel do klasického projednání ve výborech. V úterý mělo být druhé čtení, ani to ale nakonec sněmovna nestihla.
Co se dočtete dál
- Jak obě strany argumentují, proč vrátit či nevrátit trestnost neplacení výživného.
- Jaká je dobytnost pohledávek, když neplatič skončí ve vězení.
- Kolik stát hradí ročně na náhradním výživném.
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