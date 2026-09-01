Stát od září opět začne platit lidem kurzy digitálního vzdělávání. Tentokrát už ale podpora nebude tak štědrá a podmínky pro vzdělavatele budou tvrdší. Z částky dvou miliard, kterou ministerstvo práce do konce roku 2028 na digivzdělávání vyčlenilo, půjde většina přímo do firem, které budou chtít školit své zaměstnance. A jen malá část bude určena na školení pro širokou veřejnost.

Nabídkou kurzů stát reaguje na technologické změny na trhu práce, které zasáhnou stovky tisíc pracovních míst a řadu lidí přimějí zvýšit si digitální kompetence, anebo dokonce změnit profesi. Současná vláda zároveň dala najevo, že chce v otázce vzdělávání dospělých dát větší slovo a podporu firmám.

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