Tuzemský pracovní trh čekají v příštích letech výrazné změny. Kvůli umělé inteligenci, automatizaci i stárnutí populace budou zaměstnanci častěji doplňovat kvalifikaci a učit se nové dovednosti. Vláda proto společně se zaměstnavateli a odbory začíná připravovat systém celoživotního vzdělávání, který má více odpovídat potřebám firem. Právě nyní vznikla pracovní skupina, která má změny narýsovat.
Zaměstnavatelé tak budou moci více mluvit do toho, jaké dovednosti a vzdělání jsou pro trh práce potřeba. A vláda je ochotná jim naslouchat. Celá koncepce je založena na tom, že lidé mají mít k dispozici určitou částku na vzdělávání a kurzy, kterou by následně čerpali podle svých potřeb.
Co se dočtete dál
- Jak má v Česku vypadat celoživotní vzdělávání.
- Jakou roli mají hrát firmy.
- Kolik systém bude stát a kdy začne fungovat.
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