Problémy s rovnováhou trápí zhruba deset procent populace a s přibývajícím věkem jejich výskyt roste. První změny přitom mohou přicházet už po čtyřicítce, kdy tak zvaný vestibulární systém začíná přirozeně stárnout. Projevovat se to může nejistotou při chůzi, motáním hlavy nebo závratěmi.

Zhoršování stability ale nemusí být nevyhnutelnou součástí stárnutí. Rovnováhu lze cíleně trénovat podobně jako svaly – a nejlepší je začít ještě předtím, než se objeví výraznější potíže. Kdy má smysl trénink zařadit a jaké cviky fungují?

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