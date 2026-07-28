Dvě desítky renomovaných ekonomů zaslaly poslancům společné prohlášení před finálním schválením novely, která má změnit zákony upravující sestavování veřejných rozpočtů. Poukazují na to, že vláda prosadila změny navzdory odborné kritice a také přes odpor Senátu. Novelu minulý týden navíc vetoval prezident Petr Pavel. Podle ekonomů je teď poslední možnost, jak při snaze přehlasovat prezidentské veto na předloze ještě něco změnit.

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Co se dočtete dál

  • Proč ekonomové podepsali výzvu.
  • Kdo je mezi signatáři.
  • Co jim vadí na novele rozpočtových pravidel.
  • Jak by podle nich měla vypadat kontrola výdajů.