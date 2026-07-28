Dvě desítky renomovaných ekonomů zaslaly poslancům společné prohlášení před finálním schválením novely, která má změnit zákony upravující sestavování veřejných rozpočtů. Poukazují na to, že vláda prosadila změny navzdory odborné kritice a také přes odpor Senátu. Novelu minulý týden navíc vetoval prezident Petr Pavel. Podle ekonomů je teď poslední možnost, jak při snaze přehlasovat prezidentské veto na předloze ještě něco změnit.
Co se dočtete dál
- Proč ekonomové podepsali výzvu.
- Kdo je mezi signatáři.
- Co jim vadí na novele rozpočtových pravidel.
- Jak by podle nich měla vypadat kontrola výdajů.
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