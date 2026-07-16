Do státních dluhopisů pro občany, které v půlce května po pětileté přestávce znovu začalo vydávat ministerstvo financí, lidé přesunuli úspory ve výši 74 miliard korun. V průměru si pořizovali cenné papíry za 804 tisíc korun na osobu. Vyplývá z aktuálně zveřejněné statistiky ministerstva financí.
Lidé momentálně drží 3,4 procenta státního dluhu, tedy 130 miliard korun, což je v absolutní hodnotě nejvíc v historii. Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová by podle svých vyjádření ráda vyšponovala podíl až na pět procent. Analytici kritizují, že dluhopisy jsou dražší, než kdyby si stát půjčoval ve velkém od institucionálních investorů. Ministerstvo naopak vyzdvihuje jiné výhody pro stát.
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