Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí, policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde s manželkou žije, uvedl Radiožurnál s odvoláním na tři na sobě nezávislé zdroje. Foldyna Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu, cítí se nevinný, věc nechtěl komentovat. Zatím nebyl z ničeho obviněn. Podle Radiožurnálu policisté poslanci zabavili také několik střelných zbraní. Policie se k případu nevyjádřila, případ má podle ní na starosti Okresní státní zastupitelství v Děčíně.
Údajný incident, kdy prý poslanec napadl svou manželku, se odehrál minulý týden, uvádí Radiožurnál. Policie podle něj následně vykázala Foldynu na 14 dní z domu na okraji Děčína a zakázali mu, aby ženu jakkoli kontaktoval. Vykázání z domu poslanec potvrdil, když ho Radiožurnál ve středu zastihl ve sněmovně. O detailech ale mluvit odmítl. Na otázku, jestli se cítí být nevinný, třikrát zopakoval: „Jistě“, uvedl Radiožurnál. Na dotaz ČTK ve čtvrtek poslanec odpověděl, že nemá, co by komentoval, zavěsil. Foldynova manželka Radiožurnálu řekla, že nemůže nic říci, má embargo od policie.
Komentovat to blíže nechtěl ani děčínský okresní státní zástupce Lukáš Otipka. „K této věci státní zastupitelství v tuto chvíli nemá žádný komentář. Obecně lze říct, že případné trestní řízení ve fázi prověřování je vždy neveřejné a žádný komentář k tomu v tuto chvíli není,“ uvedl. ČTK řekl, že v průběhu čtvrtka vydají tiskovou zprávu. „Vše, co k tomu můžeme říci, bude v té tiskové zprávě,“ dodal Otipka.
Do loňského července mohla policie vykázat člověka podezřelého z domácího násilí z bytu na deset dní. Novela občanského zákoníku lhůtu prodloužila na 14 dní. Po celou tu dobu se takový člověk nesmí k oběti přiblížit, ani ji kontaktovat. Pokud by zákaz porušil, dopustil by se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který hrozí až dvouleté vězení.
Jaroslav Foldyna se angažuje v politice od roku 2000. Od té doby, až na jednu přestávku v letech 2012 až 2016, je zastupitelem Ústeckého kraje, býval i náměstkem ústeckého hejtmana. Od roku 2010 je poslancem. Nejprve byl členem ČSSD, od roku 2020 je v SPD.
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